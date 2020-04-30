В Удмуртии концессионеры направят около 1 млрд рублей на модернизацию ЖКХ в этом году

ИЖЕВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Объем средств, которые концессионеры направят на модернизацию отрасли ЖКХ в Удмуртии в 2020 году, составит около 1 млрд рублей, написал в четверг на своей странице в Facebook министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Сурнин.

"В целом в 2020 году в рамках всех действующих концессий в коммунальную инфраструктуру республики будет вложено около 1 млрд рублей", - написал Сурнин.

В пресс-службе министерства ТАСС пояснили, что самые крупные соглашения властями заключены в Ижевске (две концессии), в городе Глазове (одна) и в поселке Новый Воткинского района (одна).

Сурнин уточнил, что, к примеру, в Ижевске уже начали готовиться к замене трубопроводов на нескольких транзитных участках. Приступили также к обследованию центральных тепловых пунктов, где запланирована замена оборудования.

"В общей сложности, по информации Удмуртских коммунальных систем, в этом году в рамках концессионного соглашения будет выполнена реконструкция 35,5 км теплосетей, газовой котельной в микрорайоне на улице Июльской и строительство автоматизированной блочной котельной в микрорайоне Люлли. Объем вложений составит более 500 млн рублей", - написал министр.