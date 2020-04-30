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Пандемия коронавируса нового типа

В Севастополе умер первый пациент с коронавирусом

У него было онкологическое заболевание
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Первый пациент с коронавирусом умер в Севастополе, он страдал онкологическим заболеванием, сообщил в четверг на заседании правительства врио губернатора Михаил Развожаев.

"У нас сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом "коронавирус". У него был осложненный анамнез, он находился на паллиативной койке в больнице Даши Севастопольской. У него был подтвержден COVID-19. Сейчас проводятся мероприятия, по которым должны определить окончательную причину смерти", - сказал Развожаев.

 

Теги
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
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