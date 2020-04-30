{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Центр психологии и социологии ЧС РАН может помочь реабилитации заразившихся коронавирусом

Создаваемый центр будет решать комплекс задач по исследованию проблем, возникающих в обществе во время ЧС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций, который создает Российская академия наук (РАН), крайне важен в том числе и с точки зрения реабилитации пациентов, перенесших заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Президент РАН Александр Сергеев сообщил 9 апреля, что академия по поручению правительства РФ создает научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций, который будет изучать проблемы общества. Создаваемый центр будет решать комплекс задач по исследованию проблем, возникающих в обществе во время ЧС.

"Назрела необходимость создать такой центр, потому что актуальность [психологических проблем] будет только возрастать <...> Люди, которые прошли реанимационные отделения, которые прошли и выжили после искусственной вентиляции, это совершенно другая категория больных, и их реабилитация психологическая будет надолго растянута во времени. Это люди, которые в последующем будут всю жизнь страдать, если не получат актуальной такой реабилитации", - сказал Чучалин.

По его словам, еще одна из актуальных проблем - психологическая помощь врачам, которые во время пандемии работают очень напряженно.

"Так, как работают врачи сегодня, за всю мою 60-летнюю практическую деятельность я такого напряженного труда [не видел]. Как бы в обществе про это говорят, но реальную ситуацию люди не понимают. И нужно отдать должное, что это предельно самоотверженный труд. Но тему, которую я хочу поднять, тему адекватного ответа, психологической поддержки врача, медперсонала, а это очень большая группа, например, больница имеет тысячу врачей", - сказал Чучалин.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Власти Москвы попросили горожан в праздники не выходить без необходимости на улицу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС