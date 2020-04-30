Центр психологии и социологии ЧС РАН может помочь реабилитации заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций, который создает Российская академия наук (РАН), крайне важен в том числе и с точки зрения реабилитации пациентов, перенесших заболевание COVID-19, вызываемое новым коронавирусом. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, председатель Российского респираторного общества Александр Чучалин.

Президент РАН Александр Сергеев сообщил 9 апреля, что академия по поручению правительства РФ создает научный центр психологии и социологии чрезвычайных ситуаций, который будет изучать проблемы общества. Создаваемый центр будет решать комплекс задач по исследованию проблем, возникающих в обществе во время ЧС.

"Назрела необходимость создать такой центр, потому что актуальность [психологических проблем] будет только возрастать <...> Люди, которые прошли реанимационные отделения, которые прошли и выжили после искусственной вентиляции, это совершенно другая категория больных, и их реабилитация психологическая будет надолго растянута во времени. Это люди, которые в последующем будут всю жизнь страдать, если не получат актуальной такой реабилитации", - сказал Чучалин.

По его словам, еще одна из актуальных проблем - психологическая помощь врачам, которые во время пандемии работают очень напряженно.

"Так, как работают врачи сегодня, за всю мою 60-летнюю практическую деятельность я такого напряженного труда [не видел]. Как бы в обществе про это говорят, но реальную ситуацию люди не понимают. И нужно отдать должное, что это предельно самоотверженный труд. Но тему, которую я хочу поднять, тему адекватного ответа, психологической поддержки врача, медперсонала, а это очень большая группа, например, больница имеет тысячу врачей", - сказал Чучалин.