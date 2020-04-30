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75-летие Победы

В Татарстане песню "День Победы" спели на русском и татарском языках

Песню записывали в зале Казанского института культуры и искусств и у стен Казанского Кремля, где находится памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю

КАЗАНЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Татарстан принял эстафету песенного марафона регионов Приволжского федерального округа - артисты республики исполнили песню "День Победы" на русском и татарском языках. Информация об этом опубликована в четверг на сайте полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Эстафета песенного марафона "Наш День Победы" инициирована аппаратом полпреда в ПФО. Становясь ее участниками, жители регионов Поволжья исполняют знаменитую песню "День Победы" композитора Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова. Аудио- и видеоролик с песней будет транслироваться в республиканских СМИ, на сайтах и в социальных сетях с хештегом #нашденьпобеды, #песнипобедыПФО.

"В Казани запись выступления в рамках флешмоба "Наш День Победы" проводилась в зале ведущего регионального центра культуры, науки, образования и искусства - Казанского института культуры и искусств (КАЗГИК) и у стен Казанского Кремля, где находится памятник поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. В записи видеоролика приняли участие Народная артистка РСФСР, Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Венера Ганеева, заслуженные артисты Республики Татарстан Альфис Галиуллин и Эльвира Галиуллина, участница шоу "Голос. Дети" Айгуль Валиулина, а также преподаватели, доценты и магистры Казанского государственного института культуры. Съемки видеоклипа проводились до введения на территории Республики Татарстан режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

В полпредстве напомнили, что в годы войны Татарстан стал одной из тыловых баз Красной армии. В республику было эвакуировано свыше 70 фабрик и заводов, здесь нашли убежище 226 тысяч эвакуированных, в том числе 15 тысяч детей-сирот. В Татарской АССР было развернуто свыше 50 эвакогоспиталей, в которых прошли курс лечения 334 тысячи раненых воинов. Свыше 100 тыс. уроженцев Татарстана были награждены орденами и медалями, 186 уроженцев республики удостоены звания Героя Советского Союза, а Николай Георгиевич Столяров удостоен этого звания дважды.

"Каждый артист с удовольствием участвует в акциях, флешмобах, посвященных 75-летию Победы. Я думаю, это своего рода знак благодарности, уважения нашим ветеранам войны, дедам, отцам, которые, не жалея своей молодости, здоровья и сил, привели страну к победе", - поделилась своими впечатлениями Народная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан Венера Ганеева.

В юбилейном песенном марафоне принимают участие все 14 регионов Приволжского федерального округа. Республика Татарстан передаст эстафету Нижегородской области.

Теги
РоссияТатарстан75-летие Победы
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