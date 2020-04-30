Владимирский губернатор просит прокуратуру проверить чиновников из-за старых аппаратов ИВЛ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить причастность должностных лиц к поставкам просроченных аппаратов ИВЛ в одну из городских больниц. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор области Владимир Сипягин направил письма на имя прокурора Владимирской области и начальника УФСБ России по области с просьбой организовать проверки по фактам распространения информации о причастности должностных лиц органов исполнительной власти к закупке и поставке в медицинские учреждения региона просроченных ИВЛ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в госпиталь при городской больнице №6 во Владимире, переоборудованный для приема пациентов с коронавирусом, поступили 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Еще 40 таких же непригодных аппаратов ИВЛ было обнаружено в Коврове. По факту поставки аппаратов 22 апреля СК Владимирской области возбудил уголовное дело.

Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области, оборудование в качестве спонсорской помощи для нужд региона закупил депутат Госдумы Григорий Аникеев. При этом на баланс больницы аппараты переданы не были, поскольку выяснилось, что они не прошли техническое обслуживание на заводе-изготовителе и не имеют разрешительные документы на использование.