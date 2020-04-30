{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Владимирский губернатор просит прокуратуру проверить чиновников из-за старых аппаратов ИВЛ

Ранее сообщалось, что больница №6 во Владимире получила 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Еще 40 таких устройств обнаружили в Коврове

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин обратился в прокуратуру и ФСБ с просьбой проверить причастность должностных лиц к поставкам просроченных аппаратов ИВЛ в одну из городских больниц. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации региона.

На эту тему
Нерабочие дни до 11 мая и новые меры поддержки бизнеса. Главное из выступления Путина

"Губернатор области Владимир Сипягин направил письма на имя прокурора Владимирской области и начальника УФСБ России по области с просьбой организовать проверки по фактам распространения информации о причастности должностных лиц органов исполнительной власти к закупке и поставке в медицинские учреждения региона просроченных ИВЛ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в госпиталь при городской больнице №6 во Владимире, переоборудованный для приема пациентов с коронавирусом, поступили 50 аппаратов ИВЛ с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации. Еще 40 таких же непригодных аппаратов ИВЛ было обнаружено в Коврове. По факту поставки аппаратов 22 апреля СК Владимирской области возбудил уголовное дело.

Как пояснили ТАСС в департаменте здравоохранения Владимирской области, оборудование в качестве спонсорской помощи для нужд региона закупил депутат Госдумы Григорий Аникеев. При этом на баланс больницы аппараты переданы не были, поскольку выяснилось, что они не прошли техническое обслуживание на заводе-изготовителе и не имеют разрешительные документы на использование.

 

Теги
РоссияАникеев, Григорий ВикторовичВладимирская областьСипягин, Владимир ВладимировичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Москвы попросили горожан в праздники не выходить без необходимости на улицу
Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что ослабить ограничения можно будет тогда, когда удастся максимально изолировать всех, кто заразился коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС