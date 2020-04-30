Музеи Кузбасса и Берлина намерены обменяться экспозициями о военной истории

КЕМЕРОВО, 30 апреля. /ТАСС/. Областной краеведческий музей в Кузбассе и Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст" заключили соглашение о сотрудничестве и намерены в 2020 году обменяться экспозициями, а также провести совместные образовательные и выставочные проекты о Великой Отечественной войне. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе Министерства культуры и национальной политики Кузбасса.

"В рамках соглашения планируется реализация совместных научных, образовательных, экспозиционно-выставочных, информационных и культурно-просветительских проектов. Рассматривается вопрос об обмене экспозициями о военной истории уже в этом году", - сказали в министерстве.

Первый совместный онлайн-проект музеи реализовали в четверг - состоялся трехсторонний телемост между Берлином, Кемерово и Тяжинским районом, где родился и жил после войны советский солдат Николай Масалов, 75-летию подвига которого и был посвящен телемост. Известен Масалов стал после героического спасения трехлетней немецкой девочки под огнем противника во время уличных боев при штурме Берлина 30 апреля 1945 года. Услышав детский плач, он вынес из зоны обстрела и спас трехлетнюю девочку. Последующая судьба ребенка осталась неизвестной, а подвиг красноармейца Николая Масалова стал основой скульптурной композиции Евгения Вучетича "Воин-освободитель" в берлинском Трептов-парке.

"В ходе телемоста сотрудники кузбасского музея провели виртуальную экскурсию, рассказали о жизни и боевом пути земляка, показали экспонаты, в музее хранятся боевые награды, красноармейская книжка, личные вещи и письма, адресованные Николаю Масалову от детей из разных стран мира. Специалисты администрации Тяжинского района провели трансляцию с малой родины героя, где его память сегодня тоже увековечена в виде небольшого монумента в местном парке Победы. Сотрудники берлинского музея провели онлайн экскурсию по Трептов-парку", - рассказали в ведомстве.

Монумент "Воин-освободитель" стал одним из самых известных в мире памятников советским солдатам, павшим во Вторую мировую войну, а также символом победы советского народа в Великой Отечественной войне и освобождения народов Европы от нацизма.