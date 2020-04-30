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Неблагоприятная погода ожидается во время майских праздников в некоторых регионах России

В частности, синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер на юго-западе Сибири

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Грозы прогнозируются с 1 по 5 мая в Сибири, на Северном Кавказе и на большей части Юга России, а в регионах Приволжья не исключен мокрый снег. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Росгидромета.

"Серия циклонов удержит на юго-западе Сибирского федерального округа (в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай), а также в центре и на юге Красноярского края неустойчивую погоду с дождями, которые 1-2 мая местами могут сопровождаться грозами и порывистым ветром", - говорится в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что Москву на майские праздники ожидает резкое потепление. Температура вырастет сразу на 8 градусов в воскресенье, 3 мая. По данным Гидрометцентра, воздух будет прогреваться в эти дни до 23 градусов.

Теги
РоссияАлтайский крайАлтайКрасноярский крайКемеровская областьНовосибирская областьТомская областьВильфанд, Роман Менделевич
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