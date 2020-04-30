Попова: новые данные по коронавирусу должны показать россиянам, что расслабляться рано

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Рекордный для России показатель прироста по заразившимся коронавирусом - 7 099 человек по состоянию на утро 30 апреля - должен показать россиянам, что расслабляться рано. Такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был опубликован в Instagram ведущего Павла Зарубина.

"Пока это всплеск, всплеск одного дня, но по сравнению с 6 400 случаями 7 000 - это прирост не в два раза. Это в общем-то тоже значимая цифра, и сегодня она должна насторожить наших граждан. Насторожить и еще раз заставить задуматься о том, все ли мы делаем правильно, и остановить от неправильных поступков, остановить от нарушений тех требований, которые сегодня сохраняются, сохраняются на все выходные, нерабочие дни дальнейшие. То есть еще расслабляться рано", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.