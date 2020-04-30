Попова: результатов испытаний вакцин против коронавируса не будет раньше середины лета

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Результаты по испытанию вакцины против коронавируса раньше середины лета получить не удастся. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф .

"В самом деле, есть шесть вакцин "Вектора", еще три вакцины других разработчиков. Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить - по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.