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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: результатов испытаний вакцин против коронавируса не будет раньше середины лета

Глава Роспотребнадзора уточнила, что речь идет о шести вакцинах центра "Вектор" и еще трех вакцинах других разработчиков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Результаты по испытанию вакцины против коронавируса раньше середины лета получить не удастся. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

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"В самом деле, есть шесть вакцин "Вектора", еще три вакцины других разработчиков. Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить - по поручению президента РФ вносятся изменения в нормативную базу. Но очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. 

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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