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Москалькова призвала активно применять условно-досрочное освобождение в период пандемии

По мнению омбудсмена, УДО можно применять в том случае, если человек хорошо характеризуется, возмещен ущерб и есть основания освободить его досрочно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Условно-досрочное освобождение (УДО) нужно активно использовать в период пандемии коронавируса. Такое мнение в четверг высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе видеоконференции с руководителем "Справедливой России" Сергеем Мироновым.

"У меня было несколько обращений от правозащитных организаций о проведении амнистии в связи с коронавирусом. По моему мнению, нужно активно использовать форму условно-досрочного освобождения. Ее можно применять в том случае, если человек хорошо характеризуется, возмещен ущерб и есть основания освободить его досрочно", - цитирует Москалькову пресс-служба лидера справороссов.

Миронов со своей стороны призвал принять срочные меры по разгрузке исправительных учреждений, поскольку они могут стать новыми очагами заражения. Он уточнил, что речь идет о применении УДО в отношении осужденных за преступления небольшой тяжести и заключенных с инвалидностью.

"Вместо содержания под стражей и в местах лишения свободы помещать их под домашний арест, освобождать под залог, поручительство", - предложил политик.

Как сообщила во вторник ФСИН, более чем у 270 сотрудников службы и 40 заключенных выявлен коронавирус, при этом тяжелых случаев заболевания нет.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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