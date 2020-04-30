Путин присудил гранты для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

"Присудить гранты президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства руководителям проектов по результатам конкурса, проведенного в 2019 году", - говорится в распоряжении.

Гранты выделены на осуществление большого числа проектов, среди которых - выставочный проект "Космические путешествия", проекты по созданию короткометражных передач-лекций "Пушкин-читатель. Читатели и Пушкин", виртуального музея "Дорогами А. Т. Твардовского", документального фильма "Моя поэма - Русь". Кроме того, гранты присуждаются на осуществление проектов по созданию цикла видеоочерков в память об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и ветеранах труда "Внуки помнят!"; по подготовке печатного издания "Воспоминания о воспоминаниях", посвященного истории Большого театра и культурной жизни СССР, на основе воспоминаний Ольги Доброхотовой; мультимедийной рассылаемой библиотеки "Лучшие культурно-познавательные маршруты по малым городам России".