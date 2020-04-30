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Главный Дед Мороз России поблагодарил вологодских медиков и передал им сладкие подарки

По словам Деда Мороза, сладости придадут им богатырской силы и согреют сказочным теплом

ВОЛОГДА, 30 апреля. /ТАСС/. Дед Мороз из Великого Устюга присоединился к акции "Спасибо врачам!" и передал медикам Вологодской области слова благодарности и сладкие подарки, об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

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"Всем вам - врачам, медсестрам, младшему медперсоналу - от меня огромное спасибо! Вместе со всей страной, я всем сердцем вас поддерживаю и горжусь вашей стойкостью! Через своих помощников-волонтеров передаю докторам Вологодчины сладкие гостинцы. Они волшебные - придадут силы богатырской и согреют сказочным теплом" - приводятся пресс-службой правительства слова Деда Мороза.

По данным пресс-службы, сегодня сотрудники Единого волонтерского центра Вологодской области начнут передавать подарки медикам.

Дед Мороз очень хочет, чтобы врачи, медсестры, технический персонал наших лечебных учреждений, водители скорой помощи в редкие минуты отдыха имели возможность попить чай с местными сладостями.

По словам генерального директора АО "Дед Мороз" Олега Васильева, туристический сезон в этом году обязательно состоится и после окончания режима самоизоляции Дед Мороз будет ждать гостей в своей Вотчине. А пока Дед Мороз находится дома он читает сказки, проводит онлайн-встречи со сказочными друзьями, мастер-классы и прямые эфиры, во время которых отвечает на вопросы малышей и взрослых.

 

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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