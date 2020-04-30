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Пандемия коронавируса нового типа

Ракова: в Москве из-за пандемии может возникнуть нехватка врачей по ряду специальностей

По словам заммэра столицы, из-за роста числа заболевших реаниматологи и инфекционисты стали крайне востребованы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сложная ситуация с кадрами по ряду медицинских специальностей складывается в Москве, но власти поставили на постоянную основу обучение медиков работе с пациентами с коронавирусом. Об этом рассказала в четверг в интервью ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

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"Есть ряд специальностей, врачей которых нам может понадобиться больше ввиду роста числа заболевших новой инфекцией. В обычной ситуации, например, такое большое количество реаниматологов и инфекционистов не требуется, но сейчас эти специалисты крайне востребованы. Для решения этой задачи мы, в том числе ищем новые кадры и открываем дополнительные вакансии", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, непосредственно с пациентами с коронавирусом работают уже более 40% столичных медиков, а "так или иначе контактируют с потенциально зараженными новой инфекцией - еще больше".

"В помощь нашим медработникам мы привлекли молодых специалистов - студентов медицинских колледжей и вузов, а также ординаторов. Это почти 2 тыс. человек, которые работают в наших поликлиниках и стационарах. Студенты, которые находятся на практике, работают шесть дней в неделю по шесть часов, согласно регламенту. Остальные работают так же, как и другие специалисты, количество часов определяется размером ставки", - сказала Ракова.

Для уменьшения нагрузки на врачей стационаров в столице оптимизировали работу скорой с пациентами, у которых есть подозрение на новую инфекцию, напомнила заммэра. Теперь скорая в зависимости от состояния человека и того, находится ли он в группе риска, может везти его сразу в стационар или в амбулаторный центр для дополнительной диагностики.

Неудобства и надбавки

"Сейчас весь наш медицинский персонал работает в усиленном режиме. Всем - поликлиникам, стационарам, службе скорой помощи, лабораториям - пришлось полностью перестроить привычный алгоритм работы. Это само по себе создает неудобства, нарушается привычный ритм жизни, приходится очень быстро реагировать на ежедневно меняющуюся ситуацию", - отметила Ракова.

Она подчеркнула, что борьба с коронавирусом в городе продолжается уже больше двух месяцев. "Конечно, есть усталость - и моральная, и физическая. Персоналу сложно работать в полной защите, когда костюм надевается надолго, при этом еще нужно носить респиратор, плотно прилегающие очки - это все доставляет определенные неудобства. Медики работают вдали от семьи, это тяжело", - сказала собеседница агентства.

Ракова напомнила, что некоторые медики живут в гостиницах, поближе к работе. Город представляет им такую возможность бесплатно, как и парковочные места возле стационаров.

Кроме того, подчеркнула она, в Москве на месяц раньше, чем во всей стране, ввели денежную надбавку для сотрудников перепрофилированных для работы с заразившимися коронавирусом стационаров, причем как городских, так и федеральных.

"Врачи получают от города по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал - 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие - 30 тыс. рублей. При этом у московских врачей будет сохраняться и региональная и федеральная надбавки", - заключила Ракова.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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