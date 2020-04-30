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Спасенных на Урале медвежат отправят в Хабаровск

Там их передадут специалистам реабилитационного центра для диких животных "Утес"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Трех бурых медвежат, которые были спасены местными жителями в Ханты-Мансийском автономном округе, доставят в Хабаровск рейсом компании "Уральские авиалинии" из екатеринбургского аэропорта Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг.

"Сегодня из Екатеринбурга в Хабаровск на нашем рейсе отправятся три бурых медвежонка, два брата и сестричка. Их нашли жители поселка в Ханты-Мансийском автономном округе, животные были истощены. Их мама, скорее всего, стала жертвой браконьеров. Из ХМАО медвежат привезли в приют для диких животных, который находится в Челябинской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ветеринары Челябинской области выходили медвежат и после этого решили отправить в реабилитационный центр для диких животных "Утес", который находится в Хабаровском крае. "Сотрудники "Утеса" возвращают в природу бурых и гималайских медведей, которые по разным причинам оказались в руках человека и привыкли к нему", - добавили в компании.

Теги
РоссияХабаровский крайЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округ
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