В Пермском крае решили проблему с дефицитом донорской крови, возникшую из-за коронавируса

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Проблема дефицита донорской крови, которая возникла в Пермском крае в марте на фоне ситуации с распространением коронавируса, решена практически на 100%. Число желающих сдать кровь возросло почти в пять раз, об этом в четверг в ходе видеоконференции президента РФ Владимира Путина с волонтерами сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин.

В середине марта Пермская краевая станция переливания крови сообщила о дефиците донорской крови и снижении числа желающих ее сдать из-за ситуации с распространением коронавируса, проблема усугубилась после введения 2 апреля режима всеобщей самоизоляции.

"Мы обратились к нашим коллегам - системе избирательной комиссий, ряду волонтерских организаций - рассмотреть для себя возможность принять участие в этом мероприятии [по сдаче крови]. Отклик был очень живой, буквально с 20-30 человек - то есть та цифра, до которой мы упали, - количество доноров увеличилось до 100-120 человек в день. На сегодняшний момент проблема с донорской кровью практически решена на 100% на ближайший месяц", - сказал он.

Главный врач краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова во время видеоконференции отметила, что дефицит донорской крови может возникнуть и после снятия ограничений, в таком случае сотрудники станции готовы выезжать на предприятия и в районы Пермского края.

Путин, отвечая Самовольниковой, подчеркнул, что сдача донорской крови - "чрезвычайно важная и благородная миссия". "Исходя из местных условий решать вопросы подобного рода можно наиболее эффективно, имея ввиду ту ситуацию, которая складывается на той или иной территории, в том или ином субъекте федерации, так, как это было решено в Перми. Отмечу и работу губернатора", - добавил президент.

В Пермском крае на зафиксировано 500 случаев заражения коронавирусом, из них 91 человек выздоровел, девять умерли, у троих смерть наступила из-за сопутствующих заболеваний.