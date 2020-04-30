Попова: в России ведется точная статистика по заразившимся коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Статистика по заболевшим с коронавирусом в России точная, при первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф в четверг.

"Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, потому что она собирается со всей страны и учет у нас полицевой - нельзя потерять ни одного человека. При первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия, чтобы ограничить очаг. Подтверждается ли этот тест - вопрос второй, но мероприятия начинаются немедленно", - сказала она.

Попова подчеркнула, что чем лучше россияне будут соблюдать введенные ограничения, тем быстрее их можно будет снять. "Любое нарушение отодвигает нас от этого срока. Поэтому совет такой: защищаем руки и лицо, используем маску и соблюдаем пока режим изоляции", - добавила она.