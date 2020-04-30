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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы назвали попытку предугадать выход столицы на плато по коронавирусу сложной

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что в столице снова начало расти количество госпитализаций

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Прогнозировать выход столицы на плато при увеличении числа заразившихся коронавирусом нового типа сложно, сообщила в четверг в интервью ТАСС заммэра Москвы Анастасия Ракова.

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"Ситуация в Москве остается напряженной, мы видим пока прирост заболевших в среднем на уровне 2,5-3 тыс. в день. К сожалению, снова начало расти количество госпитализаций - если на прошлой неделе оно не понималось выше 1 300-1 400 человек в сутки, то сейчас это уже 1 900. Ситуация быстро меняется, и прогнозировать, когда именно мы можем выйти на так называемое плато, или когда уровень заболеваемости пойдет на спад - очень сложно", - сказала Ракова.

Она добавила, что власти города ставят перед собой задачу не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в Москве.

"Что означает "выйти на плато"? Это значит, что число заболевших каждый день примерно одинаково или меньше, а в Москве оно растет каждый день. Потому на сегодняшний день мы не можем сказать, что город вышел на плато", - пояснила заммэра.

По ее словам, подавляющее большинство случаев пневмонии в Москве в настоящее время вызвано коронавирусом нового типа. "При наличии этой инфекции в организме ухудшение состояния у человека с внешними признаками простого ОРВИ наступает очень быстро - буквально через пять - восемь дней уже может развиваться легочная недостаточность. А значит, мы не можем исключать, что такие банальные симптомы, как кашель или высокая температура - это не коронавирус. К тому же, случаи ложноотрицательных первых тестов пока имеют место", - сказала Ракова.

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