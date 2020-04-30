Россиян могут вывезти спецрейсом из Казахстана 5 мая

НУР-СУЛТАН, 30 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс для находящихся в Казахстане российских граждан может быть организован 5 мая, данный вопрос сейчас находится на стадии рассмотрения. Об этом сообщила в четверг пресс-служба посольства России в республике.

"Рассматривается возможность выполнения авиакомпанией "Уральские авиалинии" 5 мая вывозного рейса для российских граждан по маршруту Екатеринбург - Нур-Султан - Казань - Новосибирск. Обращаем особое внимание, что окончательное решение о выполнении рейса будет принимать Оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции и рабочая группа, координирующая работу по перевозке российских граждан воздушным транспортом из иностранных государств в Россию", - говорится в сообщении.

В посольстве напомнили, что воспользоваться вывозными рейсами могут только россияне, выехавшие из РФ после 1 января 2020 года и зарегистрированные на портале Госуслуг.

"С иностранными авиакомпаниями пассажир будет решать вопросы компенсации за невыполненную перевозку в индивидуальном порядке, в том числе посредством судебных процедур, - добавили в диппредставительстве. - Если же на руках у пассажира есть неиспользованный билет российского перевозчика, то он будет принят на борт бесплатно на основании данного билета. Российские авиакомпании впоследствии осуществят между собой взаиморасчеты".

Как отметили в посольстве, пассажирам, которые подали заявку на рейс и не явились на него, следует понимать, что ожидание следующей возможности вылететь домой может затянуться на неопределенный срок.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате. Позже глава государства поручил усилить карантинные меры во всех регионах страны. 29 апреля он подписал указ о продлении действия режима ЧП до 11 мая.