Псковские власти создадут обсерваторы по коронавирусу на строительных объектах

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Псковской области намерены создать обсерваторы по коронавирусу прямо на строительных объектах, чтобы не останавливать работы и исключить возникновение новых очагов этой инфекции. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с медицинским сообществом региона.

Тема продолжения строительства инфраструктурных объектов для Псковской области крайне важна. Региону не хватает квалифицированных рабочих, которых привлекают для возведения больниц, детских садов и прочих объектов, создаваемых в том числе в рамках национальных проектов.

"Нам важно максимально снизить риски очаговых инфекций, чтобы мы могли рабочих привлекать через обсервацию, режим самоизоляции. Возможно, мы прямо на стройках будем определенную часть объекта закрывать, и люди там будут проживать и питаться: им там бесконтактным способом будут доставлять [еду] в течение 14 дней. Если вдруг какой-то очаг возникнет, чтобы можно было его оперативно локализовать", - сказал Ведерников.

По словам губернатора, региону не хватает около 1 тыс. рабочих для реализации проектов в сфере строительства, возведения и ремонта дорог. "Это серьезный вызов для нашей экономики. Нам необходимо реализовывать все проекты, на которые мы получили финансирование, национальные проекты. Поэтому создавать излишние, искусственные формы нагрузки на медицинские учреждения и на то количество коек, которое развернуто под COVID-19, это просто преступление", - пояснил глава региона.

Он также напомнил о ситуации в поселке Новосокольники, где на прошлой неделе был выявлен очаг заражения коронавирусом среди рабочих из Киргизии, приехавших из Москвы на строительство инфекционного отделения. Было выявлено 16 случаев заражения. Все остальные члены бригады, в которой насчитывается 88 человек, были помещены в обсерватор. В связи с инцидентом главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин призвал власти региона принять неотложные меры по локализации очагов коронавирусной инфекции в Новосокольниках и в соседнем городе Великие Луки, так как заразившиеся проживали в общежитиях в этих муниципалитетах вместе с местными жителями.

По данным регионального оперативного штаба на данный момент в Псковской области зафиксировано 172 случая заражения и восьми летальных исходов. Выздоровело 17 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.