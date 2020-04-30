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Тепло придет в регионы ЦФО на майские праздники

Со 2-3 мая в Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях температура воздуха поднимется на 6-8 градусов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Температурный фон, характерный для середины июня, установится в Рязанской, Калужской, Тульской, Курской, Тамбовской, Воронежской и Липецкой областях со 2-3 мая, сообщил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Начиная с Рязанской, Калужской, Тульской области, Курской, я уже не говорю про Тамбовскую, Воронежскую, Липецкую область - здесь везде температура, со 2-3 мая, поднимется на 6-8 градусов", - сообщил он в видеоинтервью изданию "Российская газета", опубликованному в четверг.

По словам Варакина, в этот период среднесуточные температуры будут больше характерны не для первой декады мая, а для середины июня.

"Например, 3-4 мая в Тульской, Рязанской, Калужской мы ожидаем в дневные часы, что температуры поднимутся до 22-25 градусов", - отметил он.

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РоссияЛипецкая областьТульская областьВоронежская областьКалужская областьКурская областьРязанская областьТамбовская область
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