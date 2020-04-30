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Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверит больницу РЖД в Перми, где врачи и пациенты заразились коронавирусом

В медучреждении коронавирус выявили у семи медицинских работников и 26 пациентов

ПЕРМЬ, 30 апреля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку клинической больницы "РЖД-Медицина" в Перми, где ранее выявили очаг заражения коронавирусом, диагноз подтвердился у семи медицинских работников и 26 пациентов, которые уже выписались, позднее трое из них умерли от сопутствующих заболеваний. Об этом в четверг сообщается на сайте надзорного ведомства.

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"Пермская транспортная прокуратура проверит соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и об основах охраны здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.

Об очаге заражения коронавирусом в больнице стало известно 24 апреля. Терапевтическое и кардиологическое отделение закрыли на прием и перевели в режим обсерватора. На обследование направили всех сотрудников больницы, пациентов, находящихся в отделениях, а также повторно 182 человека, выписанных в период с 10 по 21 апреля. Позднее министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила об увеличении числа зараженных пациентов.

"РЖД-Медицина" - многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение, в его структуре 1 стационар на 165 мест, 3 поликлиники, амбулатория на станции Кунгур, стоматология и ортопедия, дневные стационары при поликлинике и стационаре, отделение восстановительного лечения санаторно-курортного типа, медицинский пункт железнодорожного вокзала Пермь-2, 23 кабинета предрейсового медицинского осмотра, врачебно-экспертной комиссии, подразделения лаборатории психофизиологического обеспечения. Больница работает с 1911 года.

 

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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