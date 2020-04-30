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Российские академии наук и образования проведут масштабное исследование детства

Проект "Растем в России" будет посвящен исследованию периодов взросления ребенка

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские академии наук и образования приступят в 2020 году к масштабному многолетнему исследованию особенностей современных детей и в целом феномена детства. Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в ТАСС президент Российской академии образования, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

"Мы не очень хорошо знаем современного ребенка, не очень хорошо знаем, что такое современное детство, и этот феномен требует междисциплинарного лонгитюдного исследования <...> Мы с этого года запускаем большой проект вместе с РАН, называется "Растем в России". В первую очередь, он будет посвящен исследованию и раннего детства, и подростничества, то есть вообще периодов взросления", - сказал Зинченко.

Он добавил, что подобные исследования активно ведутся во многих других странах. Например, ученые США уже более 110 лет проводят лонгитюдное исследование по академической успешности и по детству. В Великобритании такое исследование идет уже около 60 лет.

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