На Юге России в праздничные дни прогнозируют теплую погоду с грозами

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Юг европейской части России на предстоящие праздничные дни ожидает завершение длившегося продолжительное время похолодания и кратковременные дожди с грозами, сообщил в четверг ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Основные тенденции изменения погоды, которые ждут Юг России в первые дни мая, это окончание периода достаточно прохладной погоды и выход температурных показателей сначала в норму, а затем и выше нормы. 1-2 мая разрушающийся антициклон над этой частью страны будет господствовать, но он постепенно потеряет силу. И поэтому вырастает вероятность ливневых летних дождей с грозами", - сказал он.

При этом 1 и 2 мая вероятность дождей на юге страны невелика. Однозначно они обойдут Крым, а вот на Кубани и в Ростовской области возможны лишь местами.

"В Крыму локальные ливни и грозы пройдут с 3 по 5 мая. Если ночами 1-2 мая на полуострове ожидается 6-11 градусов тепла, то 3-5 мая - уже 8-13 градусов. В дневные часы 1 и 2 мая на полуострове прогнозируют 21-26 градусов, в последующие несколько дней - 25-27 градусов", - пояснил Леус.

В Сочи 1-3 мая без существенных осадков, в ночные часы - 9-14 градусов, днем - 17-22 градуса. 4 и 5 мая на южном курорте пройдут кратковременные дожди и грозы, 10-15 градусов по ночам и 18-23 градусов в дневные часы, добавил собеседник агентства.