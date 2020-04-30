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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Москвы попросили горожан в праздники не выходить без необходимости на улицу

Заммэра Москвы Анастасия Ракова отметила, что ослабить ограничения можно будет тогда, когда получится максимально изолировать всех, кто заразился коронавирусом
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы просят жителей столицы в майские праздники не выходить на улицу без необходимости, не собираться компаниями и минимизировать посещение родителей.

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"У нас есть большое опасение, что уставшие сидеть дома люди увидят прекрасную погоду и захотят выйти на улицу. Мы очень просим всех этого не делать - на сегодняшний день это одна из основных угроз, которые мы видим. Мы очень просим людей оставаться в этот период дома, а у кого есть такая возможность - уехать на дачу. Не собираться компаниями, минимизировать посещение родителей - для них колоссальный риск", - сказала в четверг в интервью ТАСС заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас основной приоритет властей - максимально изолировать всех, кто заразился коронавирусом. После этого появится возможность ослабить ограничения для остальных горожан, пояснила она.

"Сейчас наши усилия направлены на то, чтобы выявлять болезнь на ранней стадии и снизить долю тяжелых случаев. Для этого, опять же, мы начали вести пациентов с ОРВИ так же, как больных с коронавирусной инфекцией. Так мы, с одной стороны, стараемся обезопасить самого пациента - проявляя повышенное внимание к его состоянию и любым симптомам, с другой стороны, мы должны обезопасить всех жителей города, изолировав потенциально зараженных", - заключила собеседница агентства.

В среду президент России Владимир Путин объявил нерабочими днями 6-8 мая. Таким образом, нерабочие и праздничные дни продлятся с 1 до 11 мая включительно. При этом необходимо строго соблюдать принятые в регионе профилактические меры, предупредил он. В тот же вечер мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 11 мая режим самоизоляции, введенный месяц назад для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

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