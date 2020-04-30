Эксперт: психологический эффект от пандемии для россиян может быть долгосрочным

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российские ученые считают, что влияние пандемии на психологическое состояние россиян будет долгосрочным. Об этом в четверг на организованном ТАСС онлайн-заседании комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО сообщил и. о. заведующего лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии Российской академии наук, профессор РАН Тимофей Нестик.

Выводы о долгосрочном влиянии пандемии коронавирусной инфекции на психологическое состояние россиян были сделаны по итогам опроса специалистов Института психологии.

"Большинство из них ожидает очень долгосрочный эффект. То есть речь идет о нескольких годах. Очень многое при этом будет зависеть от соотношения - между страхом и сопереживанием <…> Речь идет даже о том, что именно сострадание повышает нашу способность использовать конструктивные стратегии совладания [со стрессом] и позволяет нам дальше заглядывать в будущее, заботясь о себе и других", - добавил ученый.

Он также отметил, что факторами, влияющими на соблюдение людьми условий самоизоляции, помимо страха заражения, являются доверие к СМИ и власти, сострадание к заболевшим и врачам, а также желание внести вклад в победу над коронавирусом. Ученый считает, что искусственное нагнетание тревоги повышает у людей шаблонность мышления и снижает способность к долгосрочной оценке принимаемых властями мер. При этом само восприятие человеком пандемии зависит от "картины мира" в его голове.

"Влияние новостей о глобальных рисках на личность определяется ее представлениями о мире и обществе. Если тревога по поводу глобальных рисков сопровождается социальным доверием, ориентацией на моральные основания, заботу о других людях и справедливости, то парадоксальным образом она повышает оптимизм в отношении будущего", - заключил он.