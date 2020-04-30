"Газпром" в ближайшее время организует медицинскую лабораторию на Чаянде

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Газпром" планирует в ближайшее время развернуть лабораторию, а также настроить работу аппаратов для искусственной вентиляции легких на территории объектов Чаяндинского месторождения, где обнаружен очаг заражения коронавирусом. Об этом говорится в корпоративном журнале "Газпром добыча Ноябрьск", занимающегося разработкой месторождения.

"Кроме того, ведутся работы по монтажу и настройке двух комплектов (аппарат ИВЛ, концентратор, маска) аппаратов для проведения искусственной вентиляции легких. К середине мая будет решен вопрос о доставке мобильной КТ-установки с бригадой технических специалистов для ее монтажа и наладки. В дальнейшем все перечисленное оборудование будет размещено в помещениях развертываемого медицинского изолятора, который будет находиться в общежитии на территории опорной базы", - говорится в журнале.

"В ближайшее время на территории месторождения будет организована медицинская лаборатория. Сотрудники с легким течением заболевания будут обеспечены медицинской помощью на территории месторождения. Эвакуировать планируется только тех работников, которым потребуется незамедлительная медицинская помощь, которую невозможно оказать на месторождении", - добавляет компания.

В журнале также отмечается, что в конце апреля на месторождение дополнительно доставлено около 8 тыс. одноразовых медицинских масок, более 450 литров дезинфицирующих средств, три ранцевых и четыре ручных распылителя для обработки помещений и поступающих грузов. А на момент выхода газеты на Чаянду будут доставлены дополнительно 2 835 единиц медицинских препаратов, 3,5 тыс. медицинских масок, 650 пар перчаток.

О ситуации на месторождении

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения, там расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", где работает более 10 тыс. человек. В настоящее время 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что, предположительно, на Чаяндинском месторождении нет информирования сотрудников о выявленных зараженных коронавирусной инфекцией, неэффективны меры изоляции людей. Прокуратура Якутии начала проверку по этому факту.

Во вторник "Газпром добыча Ноябрьск" сообщила, что осведомлена о недовольстве работников подрядной организации "ГазАртСтрой". При этом компания отметила, что вопросы обеспечения их деятельности находятся в компетенции подрядных организаций.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы не допустить распространение инфекции на Чаяндинском месторождении. Он также поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на месторождении. Кроме того, Минздраву России, МЧС России поручено организовать на объекте полевой мобильный госпиталь для размещения зараженных, обеспечить там работу необходимого медицинского персонала, гарантировать наличие в госпитале оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Также по поручению Трутнева Роспотребнадзору, Минздраву России вместе с "Газпромом" и правительством региона предстоит разработать меры для соблюдения требований карантинного режима, дезинфекции, снабжения жителей вахтовых поселков Чаяндинского месторождения качественными продуктами питания, медикаментами, товарами первой необходимости и средствами гигиены.