Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии на стройке под Псковом выросло до 30

ПСКОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение, возросло почти в два раза - до 30 человек. Об этом сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников в ходе селекторного совещания с медицинским сообществом региона.

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Об очаге заражения коронавирусом среди рабочих 24 апреля сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Власти сообщили, что с соответствующим диагнозом были госпитализированы 16 человек. Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин призвал власти региона принять неотложные меры по локализации очагов коронавирусной инфекции в Новосокольниках и в соседнем городе Великие Луки, так как заразившиеся проживали в общежитиях в этих муниципалитетах вместе с местными жителями.

"Ситуация с киргизскими рабочими: 88 человек, 30 заболевших. Серьезная нагрузка, и цифры сразу вверх пошли, количество заболевших у нас увеличилось. Они практически все в легкой форме, многие [переносят коронавирус] бессимптомно", - сказал Ведерников.

По данным представителей регионального комитета здравоохранения, в Новосокольниках возводится инфекционное отделение, в котором предполагается обустроить от 80 до 100 коек. Всего в регионе выявлено пять вспышек коронавирусной инфекции. По данным губернатора, сейчас они локализованы, а три из них полностью ликвидированы.

По данным регионального оперативного штаба, на данный момент в Псковской области зафиксировано 172 случая заражения и восемь летальных исходов. Выздоровело 17 человек.