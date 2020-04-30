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В КЧР в честь Дня семьи более 2 тыс. многодетных семей получат саженцы плодовых деревьев

Семьям, имеющим четырех и более детей, планируют раздать 10 тыс. саженцев

ЧЕРКЕССК, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют раздать более 2 тыс. многодетных семей 10 тыс. саженцев плодовых деревьев в честь Международного Дня семьи, рассказали в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"Ежегодно 15 мая в республике отмечается Международный День семьи, в рамках которого чествуются семьи, в том числе многодетные. В соответствии с поручением главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова, организовано мероприятие по раздаче саженцев плодовых деревьев многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, проживающим в муниципальных районах и городских округах республики, 2 195 многодетных семей республики получат 10 тыс. саженцев", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в каждом районе и городском округе республики будут организованы пункты выдачи саженцев. Саженцы плодовых деревьев предоставит ООО "Сады Карачаево-Черкесии".

Ранее в пресс-службе главы региона рассказали, что за первый квартал 2020 года более 200 многодетным семьям были выделены земельные участки общей площадью около 16,9 га. В 2019 году земельные участки получила 181 семья. Всего за период действия закона "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской Республике" семьям предоставлен 2 331 земельный участок общей площадью 259, 44 га.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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