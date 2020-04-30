В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим

"С 1 мая мы указом вводим масочный режим. Это уже не желание, а обязательное условие, норма. Если вы выходите на улицу, в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске, у вас обязательно должно быть дезинфицирующее средство для обработки рук, либо перчатки", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице региона в сети "ВКонтакте". За нарушение этого требования будут уже наказывать, добавил он.

В Коми на 30 апреля подтвержден 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 10 случаев за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 3773 человека, выздоровело 64 человека, шесть человек умерли.