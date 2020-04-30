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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми с 1 мая вводится обязательный масочный режим

Глава региона Владимир Уйба отметил, что жители также, выходя из дома, должны иметь при себе дезинфицирующее средство или перчатки

СЫКТЫВКАР, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Коми вводят с 1 мая обязательный масочный режим. Об этом сообщил в четверг врио главы региона Владимир Уйба.

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"С 1 мая мы указом вводим масочный режим. Это уже не желание, а обязательное условие, норма. Если вы выходите на улицу, в общественный транспорт, вы обязательно должны быть в маске, у вас обязательно должно быть дезинфицирующее средство для обработки рук, либо перчатки", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, которое размещено на официальной странице региона в сети "ВКонтакте". За нарушение этого требования будут уже наказывать, добавил он.

В Коми на 30 апреля подтвержден 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 10 случаев за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 3773 человека, выздоровело 64 человека, шесть человек умерли.

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РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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