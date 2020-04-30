Власти Петербурга считают маловероятным празднование "Алых парусов"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга из-за коронавируса считают маловероятным, что праздник выпусников "Алые паруса", который считается одним из самых популярных туристических событий страны, будет проходить в этом году на набережной Невы. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-губернатор города Эдуард Батанов.

"Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной, это очевидно", - сказал Батанов журналистам в пятницу в ходе онлайн-конференции.

Праздник обычно проходит в третьей декаде июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Традиционно в нем принимают участие несколько десятков тысяч выпускников школ Петербурга и других регионов России.

По официальным данным, в 2019 году "Алые паруса" посетили свыше 1,4 млн человек. На Дворцовой площади обычно проходят выступления популярных исполнителей, а кульминацией праздника является прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В прошлом году символом праздника впервые стал парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в предыдущие годы.

Праздник идейно вдохновлен повестью Александра Грина "Алые паруса", которая была впервые целиком опубликована в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. В главных ролях в фильме режиссера Александра Птушко снялись Василий Лановой и Анастасия Вертинская.

Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.