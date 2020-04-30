{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга считают маловероятным празднование "Алых парусов"

Праздник для выпускников обычно проходит в третьей декаде июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга из-за коронавируса считают маловероятным, что праздник выпусников "Алые паруса", который считается одним из самых популярных туристических событий страны, будет проходить в этом году на набережной Невы. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-губернатор города Эдуард Батанов.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"Маловероятно, что мы будем праздновать на набережной, это очевидно", - сказал Батанов журналистам в пятницу в ходе онлайн-конференции.

Праздник обычно проходит в третьей декаде июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Традиционно в нем принимают участие несколько десятков тысяч выпускников школ Петербурга и других регионов России.

По официальным данным, в 2019 году "Алые паруса" посетили свыше 1,4 млн человек. На Дворцовой площади обычно проходят выступления популярных исполнителей, а кульминацией праздника является прохождение по Неве корабля под алыми парусами. В прошлом году символом праздника впервые стал парусник "Россия", а не шведское судно Tre Kronor af Stockholm, как это было в предыдущие годы.

Праздник идейно вдохновлен повестью Александра Грина "Алые паруса", которая была впервые целиком опубликована в 1923 году, а также ее экранизацией 1961 года. В главных ролях в фильме режиссера Александра Птушко снялись Василий Лановой и Анастасия Вертинская.

Впервые праздник "Алые паруса" был организован для ленинградских школьников в 1968 году. Впоследствии традиция была прервана, ее возобновили только в 2005 году при поддержке администрации Санкт-Петербурга и партнеров мероприятия - банка "Россия" и Пятого канала.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Росгвардия в ЦФО из-за пандемии увеличивает количество патрулей на майские праздники
Особое внимание уделят Московскому региону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС