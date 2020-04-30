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Пандемия коронавируса нового типа

Количество заразившихся коронавирусом в Калужской области превысило 1 тыс. человек

Больше всего случаев заражения в Калуге, Боровском районе, а также Обнинске

ТАСС, 30 апреля. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Калужской области достигло 1006 человек. Об этом в четверг сообщает врио губернатора региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

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"Случаев заражения коронавирусной инфекцией - 1006. Из них 940 человек находятся на лечении, 54 человека выздоровели, 12 человек умерли", - говорится в сообщении.

Наибольшее число заболевших в Калуге - 253, Боровском районе - 150, Обнинске - 145. По данным регионального опершаба на утро 30 апреля, было зарегистрировано 965 заразившихся коронавирусом. 29 апреля стало известно о вспышке коронавирусной инфекции в Новослободском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Заразились 30 проживающих из 69, а также 10 сотрудников.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106498 случаев заражения, выздоровели 11619 человек, умерли 1073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типаШапша, Владислав Валерьевич
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