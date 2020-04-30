Медиков во Владимирской области будут страховать от заражения коронавирусной инфекцией

ВЛАДИМИР, 30 апреля. /ТАСС/. Медиков Владимирской области застрахуют от заражения коронавирусной инфекцией на 50 тыс. рублей. Соответствующие поправки в региональный закон о социальных гарантиях сотрудникам медорганизаций приняты в четверг на заседании регионального заксобрания.

"Поправки предложены депутатами фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании и внесены уже в действующий с 2008 года закон о социальных гарантиях сотрудникам государственных медицинских организаций, чья деятельность связана с угрозой жизни и здоровью. Поправкой же вводится отдельный страховой случай - заражение COVID-19. Он предполагает повышенную выплату в размере 50 тыс. рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе заксобрания.

По данным пресс-службы регионального парламента, ранее владимирские медики могли рассчитывать лишь на страховую выплату в 10 тыс. рублей в случае причинения вреда здоровью, при возникновении смерти семьям погибших выплачивалось единовременное денежное пособие в размере 120 месячных должностных окладов.

Во Владимирской области в настоящий момент зарегистрировано 669 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди населения, в том числе пять летальных исходов. Сколько среди заразившихся врачей, региональный оперштаб не уточняет.