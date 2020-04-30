Полицию обяжут сообщать собственнику помещения о проникновении туда в его отсутствие

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции будут обязаны информировать собственников нежилых помещений и земельных участков о случаях, когда сотрудники органов внутренних дел проникли туда в отсутствие хозяина. Об этом сказано в соответствующем проекте приказа главы МВД Владимира Колокольцева, который размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"О каждом случае проникновения сотрудника полиции в нежилое помещение или на земельный участок при обстоятельствах, указанных в законе "О полиции", в возможно короткий срок, не позднее 24 часов с момента проникновения, информируется собственник либо его законный представитель, если такое проникновение было осуществлено в его отсутствие", - сказано в документе. Там отмечается, что для этого полицейские обязаны установить собственника помещения или участка.

Также в документе сказано, что уведомление может быть передано хозяину помещения или участка лично, направлено по почте или электронной связи.

Порядок вхождения (проникновения) сотрудников полиции в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории регламентируется статьей 15 федерального закона "О полиции".