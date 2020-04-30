Белоруссия передала России капсулы с землей с мест воинских захоронений

МИНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония передачи капсул с землей с мест захоронений воинов Великой Отечественной войны, упокоенных на территории Белоруссии, представителям России прошла в четверг у Храма-памятника в честь Всех святых в Минске.

Это мероприятие посвящено 75-летию Великой Победы. Капсулы затем доставят в Москву для закладки в основание плит Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации в подмосковном парке "Патриот".

Капсулы с частичками земли с воинских захоронений принял посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. "Это особая акция. У врат Храма-памятника мы принимаем землю с 6807 белорусских захоронений времен Великой Отечественной войны, это память о тех, кто отдал свои жизни за свободу единого Отечества. В преддверии 9 мая мы много говорим о масштабе того подвига, который был совершен в 1941-1945 годах", - сказал российский дипломат.

По его словам, эти капсулы из всех областей Белоруссии передаются в Главный храм Вооруженных Сил, который через несколько дней будет освящен. "Это особый знак единства наших подходов в оценке истории, единства нашего уважения и поклонения подвигу старшего поколения, победившего нацизм. Подтверждение того, что мы, сверяя наши подходы сегодня, смотрим в единое будущее вместе", - подчеркнул Мезенцев. Он обратил внимание на то, что сегодня немало желающих переписать историю Великой Отечественной войны. "Причина этого понятна - нет мужества признать величие подвига советского солдата, согласиться с тем, что именно советский солдат принес мир в Европу", - сказал российский дипломат. В церемонии приняли участие представители Минобороны и духовенства Белоруссии.

Освящение закладного камня Храма-памятника в честь Всех Святых состоялось в 1991 года Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II во время первого патриаршего визита в Белоруссию. Храм является своеобразной книгой памяти, в крипте церкви расположены ниши, в которых помещены саркофаги с останками участников трех войн: Великой Отечественной войны 1941-1945гг., Первой мировой войны 1914-1917 гг., Отечественной войны 1812 г.

Храм Воскресения Христова, главный храм Вооруженный сил России, возвели в подмосковном парке "Патриот" к 75-летию Победы. На территории храмового комплекса планируется создание галереи "Дорога памяти". Ее длина - 1 418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.