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Пандемия коронавируса нового типа

Рязанские власти ввели электронные пропуска для въезжающих в регион

В области в настоящее время зарегистрировано 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 30 апреля. Власти Рязанской области, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции, ввели электронные пропуска для всех въезжающих в регион. QR-код содержит личные данные и информацию о том, где приехавший гражданин будет проходить самоизоляцию, сообщили в четверг журналистам в региональном оперштабе.

С четверга на границе области со стороны Москвы установлены три "карантинных" поста, на которых круглосуточно дежурят полицейские, бойцы Росгвардии, сотрудники МЧС и волонтеры, остальные дороги контролируются в режиме фото- и видеофиксации. Полученная информация позволяет определить идут ли машины через Рязанскую область транзитом или остаются в регионе. Первым дается 24 часа, чтобы его покинуть. Всем, кто намерен остаться, необходимо пройти 14-дневный карантин.

"Для удобства граждан на сайте правительства подготовлена платформа, которая позволяет людям заблаговременно получить постановление о 14-дневной самоизоляции и не терять время на въездном посту. Заполнив анкету, гражданин получает электронный QR-код, который содержит личные данные и информацию о том, где он будет проходить самоизоляцию", - говорится в сообщении.

Как пояснили в опергруппе правительства Рязанской областей, оформить электронные пропуска также могут юридические лица. Для физлиц, которым требуется перемещение по городу, получение QR-кода носит рекомендательный характер.

По данным федерального штаба, в Рязанской области в настоящий момент официально зарегистрировано 880 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 40 больше, чем днем ранее, в том числе три летальных исхода.

Теги
РоссияРязанская областьПандемия коронавируса нового типа
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