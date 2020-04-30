Жителей Вологодской области обязали носить медицинские маски в общественных местах

ВОЛОГДА, 30 апреля. /ТАСС/. Обязательное ношение медицинских масок во всех общественных местах ввели в Вологодской области с 1 мая. Такое решение было принято в четверг на заседании областного оперативного штаба, сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"Рекомендации главного санитарного врача обязательны, и мы закрепим это протокольно: с 1 мая вводится обязательное ношение масок во всех общественных местах, в магазинах, в общественном транспорте. Тяжелое решение, но, если мы хотим ослабить режим после майских праздников, то нам необходимо принять дополнительные меры охраны здоровья граждан - это средства индивидуальной защиты, которые мы во все аптечные сети поставили", - сказал губернатор на заседании регионального оперативного штаба, поручив проверить, чтобы абсолютно во всех аптеках, частных и государственных, медицинские маски были в продаже, а также во всех торговых сетях.

С такой рекомендацией в правительство обратилось управление Роспотребнадзора по области. По словам руководителя управления Ирины Кузнецовой, ситуация с заболеваемостью в области не критическая, но и непростая, что видно по текущей неделе, когда темп прироста зараженных коронавирусной инфекцией увеличился практически в два раза.

"Помимо 45% бессимптомных форм, у нас основная масса болеет в легкой форме. Всего таковых в сумме получается 75% инфицированных. Это создает дополнительные риски распространения инфекции, потому что человек еще не знает, что он уже инфицирован, но уже является источником заражения. Поэтому наряду с продлением ограничительных мер особое место в системе профилактики, на наш взгляд, занимает масочный режим. Если человек не может себе позволить приобрести маски, то их легко изготовить дома, они доступны. Но действительно, если выйти на наши улицы или в магазины, маски носят мало людей, социальная ответственность снижена", - сказала Кузнецова.

За игнорирование этого режима грозит административная ответственность, сообщила она. "Суммы штрафов немаленькие - от 1 тыс. до 30 тыс. рублей. Мера достаточно жесткая, но вынужденная, учитывая всю ситуацию и предстоящие праздничные дни", - отметила глава управления.

По данным оперштаба, на вечер 30 апреля в области 184 зараженных, в том числе 11 - за минувшие сутки. Выздоровели 50 человек, четверо переносят заболевание в тяжелой форме, двое подключены к аппаратам ИВЛ. Все пациенты в тяжелом состоянии находятся в Череповце, где медики борются за их жизни, сообщил губернатор.