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Пандемия коронавируса нового типа

Ростовским госпиталям по борьбе с пандемией не хватает 20% анестезиологов и реаниматологов

Как сообщил замгубернатора региона Сергей Бондарев, привлечение медперсонала происходит только на добровольной основе с письменным заявлением на работу в условиях пандемии коронавируса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 апреля. /ТАСС/. Недостаток во врачах узкого профиля - анестезиологах и реаниматологах - в госпиталях для пациентов с новой коронавируской инфекцией в Ростовской области составляет 20%. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщил заместитель губернатора региона Сергей Бондарев.

"Врачей у нас хватает, если брать в общем. Если брать по специальностям, у нас есть небольшой дефицит, если можно так выразиться, врачей-анестезиологов и реаниматологов. Мы ими обеспечены на 80%", - сказал Бондарев, уточнив, что речь идет об обеспеченности врачебными кадрами больниц, в которых проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

Бондарев отметил, что привлечение медицинского персонала происходит только на добровольной основе с письменным заявлением медицинского работника на работу в условиях пандемии коронавируса. "Для покрытия этого дефицита, если он понадобится, это при полной загрузке, будут привлекаться ординаторы, которые проходят обучение по этим специальностям", - добавил заместитель губернатора.

Говоря об обеспеченности госпиталей младшим медперсоналом, Бондарев отметил, что существующий недостаток покрывается за счет среднего медицинского состава, волонтеров и студентов старших курсов.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 943 случая заражения, 80 человек выздоровели, шесть человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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