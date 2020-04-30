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Пандемия коронавируса нового типа

В Италии за сутки от COVID-19 излечилось рекордное число пациентов

Число излечившихся за последние сутки достигло 4 693 человек

РИМ, 30 апреля. /ТАСС/. Число излечившихся от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в Италии за последние сутки достигло 4 693 человек, что стало рекордным показателем за все время эпидемии. Как говорится в распространенной в четверг сводке Департамента гражданской защиты, общее число излечившихся достигло почти 76 тыс. человек.

При этом 285 человек скончались за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число жертв пандемии в Италии достигло 27 967 человек. Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 205 463 при суточном приросте в 1 872 новых случая.

Теги
ИталияПандемия коронавируса нового типа
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