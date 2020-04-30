Собянин считает, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с пандемией коронавируса, городу еще предстоят сложные испытания. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Когда я слышу какие-то безответственные разговоры о том, что у нас уже все замечательно, буквально несколько дней, и мы вообще сейчас все победим <…> Мы вот даже не в середине пути, мы вот, на мой взгляд, в лучшем случае прошли, там, четверть этого пути. Впереди еще сложные большие испытания", - сказал он.

Мэр также обратился к москвичам с просьбой беречь себя, своих родных и близких и соблюдать введенные в городе ограничения. "Если мы увидим, что у нас ситуация улучшается, конечно, мы адекватно и быстро примем меры по снижению самоизоляции, открытию каких-то отраслей, которые могут работать", - добавил он.

Также он отметил, что более половины больничных коек в столице занимают пациенты с коронавирусом, их около 17 тыс. человек. "Год назад система здравоохранения имела всего 30 тыс. коек, на которые пребывали все больные всеми видами заболеваний. А сейчас 17 тыс. забрал только ковид - то есть это уже больше половины на койках всех больниц Москвы больные ковидом. Это просто огромный, гигантский объем", - сказал Собянин.

Ранее он сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", что временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией, будут вмещать 10 тыс. коек. По его словам, коечный фонд в Москве формируется как с учетом городских больниц, так и с участием федеральных и частных медицинских учреждений.

Также заммэра Анастасия Ракова сообщила, что объем коечного фонда для борьбы с коронавирусом в столице увеличат с 20 тыс. до 28 тыс. в ближайшие дни.

В Москве по состоянию на 30 марта выявлено 53739 заражений новым коронавирусом. 611 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, умерли. Общее число вылечившихся составляет 5135 человек. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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