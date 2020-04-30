В Минпросвещения обсуждают возможность аттестации девятиклассников по итоговым оценкам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вопрос об аттестации девятиклассников не на основе основного государственного экзамена (ОГЭ), а итоговых оценок обсуждается, но пока окончательное решение не принято. Такое заявление сделал в четверг министр просвещения России Сергей Кравцов в программе "Отражение" на телеканале ОТР.

"В отношении основного государственного экзамена [планируется] проводить только по двум предметам. Хотя обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по девятым классам на основе итоговых оценок. Пока окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем решение", - сказал он.

Министр уточнил, что большинство регионов решили, что в школах для учеников 1-8 классов учебный год завершится в середине мая. "Что касается завершения учебного года, то планируется для 1-8 классов завершить учебный год по решению школ регионов в середине мая", - сказал Кравцов. По его словам, у регионов есть право принять такое решение и большинство из них "планируют этим правом воспользоваться".

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проект расписания ОГЭ, согласно которому кампания по сдаче экзамена может начаться 1 июня и завершиться 31 июля. В соответствии с документом, регионы, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Возможность возобновления телевизионных уроков

Министерство просвещения будет дополнительно прорабатывать возможность возобновления телевизионных уроков для школьников и после возвращения школ к традиционной форме обучения, сообщил глава ведомства.

"Когда-то были телевизионные уроки, и, может быть, нам стоит к этому опыту вернуться. Мы тоже этот вопрос прорабатываем с методистами: помощь особенно там, где нет интернета, есть и такие поселки. Мы очень аккуратно к этому подходим, в помощь традиционной системе образования, может быть, этот опыт можно использовать. Но опять: это нужно все очень аккуратно вымерять и прорабатывать", - сказал он.

Летние лагеря при школах

Минпросвещения прорабатывает вопрос по организации работы летних лагерей при школах в 2020 году, окончательное решение по ним будет принято после майских праздников, заявил Кравцов.

"Все зависит от той ситуации, которая будет. Мы сейчас прорабатываем вопрос по детскому отдыху, со всеми мы на связи, будут соответствующие рекомендации после майских праздников, как это будет организовано. Вопрос по поводу организации летнего отдыха в школах также прорабатываем, но окончательное решение будет принято после майских праздников", - сказал министр.

Сроки приемной кампании в вузы

Сроки приемной кампании в российские вузы сокращаться не будут, заявил Кравцов. По его словам, этот вопрос обсуждался с Минобрнауки.

"Что касается общих сроков, то они меняться не будут, они будут такие же по количеству дней, так же, как и в прошлом году. Здесь мы с коллегами из [Минобрнауки] <...> постоянно на связи, сверяем часы и все сделаем для того, чтобы максимально комфортно в существующих условиях организовать и вступительную кампанию", - сказал Кравцов.

Ранее в целях профилактики коронавируса Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ. Старт ЕГЭ планируется на 8 июня. Наряду с этим были перенесены сроки и основного государственного экзамена (ОГЭ). Для выпускников девятых классов он начнется 9 июня.

Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики распространения коронавируса. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.