Посольство России завершило реставрацию памятника Воину-освободителю в Таллине

ТАЛЛИН, 30 апреля. /ТАСС/. Реставрация памятника Воину-освободителю на таллинском гарнизонном кладбище завершена. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил в четверг посол РФ в Эстонии Александр Петров.

"Посольство достаточно давно планировало выйти на реализацию работ по приведению в порядок монумента Воину-освободителю, известного в народе как "Бронзовый солдат", - отметил посол. - После получения целевого финансирования из российского бюджета на ремонт братских воинских захоронений в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне и согласования необходимых разрешений с эстонскими компетентными властями это стало, наконец, возможным".

По словам Александра Петрова, к 30 апреля была завершена реставрация самой фигуры "Бронзового солдата", а также стены, на фоне которой он установлен, осуществлена чистка тротуарных камней и ограждения. Также были восстановлены надписи в общей сложности на 100 могильных плитах (всего их более 1 тыс.) на захоронениях советских солдат и офицеров, расположенных на центральной аллее кладбища.

"Хотелось бы подчеркнуть, что завершен пока лишь первый этап начатых работ, - добавил посол. - В планах приведение в порядок всех расположенных на территории кладбища надгробий на воинских захоронениях. Эта кропотливая работа займет еще немало времени. И только после ее полного окончания можно будет подводить итоги".

Посольство РФ в Эстонии 27 марта сообщило, что инициировало в год 75-летия Победы начало масштабных работ по капитальному ремонту монумента Воину-освободителю.

Другие мероприятия посольства

Как указал Александр Петров, реставрационные работы на гарнизонном военном кладбище - лишь один из проектов, реализуемых посольством в текущем году.

"Такая работа проводилась и в прошлые годы и будет проводиться и впредь, - отметил глава диппредставительства. - Помимо этого, на многих советских воинских захоронениях, расположенных на территории Эстонии, а их по нашим учетам порядка 400, ведется работа по их благоустройству, что предполагает уборку территории, стрижку травы, мойку памятников, которая выполняется с подключением сил местных активистов".

Не забывают российские дипломаты и про ветеранов. "В юбилейном году посольство в Таллине и генеральное консульство в Нарве занимались вручением в торжественной обстановке медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" проживающим в Эстонии ветеранам, - сообщил посол. - Несмотря на вмешательство пандемии, эта работа практически завершена, награды переданы более 1400 участникам войны, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда".

Как добавил глава российского диппредставительства, в соответствии с указом президента России ряд категорий ветеранов Великой Отечественной войны, являющихся гражданами РФ и проживающих на территории Эстонии, получают единовременные выплаты в размере 50 тыс. и 75 тыс. рублей.

"Эта работа должна была быть завершена к маю, однако, принимая во внимание карантинные ограничения, действующие в России и за рубежом, Пенсионный фонд продолжит и в дальнейшем рассматривать обращения ветеранов", - сказал Александр Петров.

День Победы в условиях пандемии

Распространение коронавируса, исключающее сбор большого количества людей, повлекло перевод значительного числа мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы, в онлайн-формат, заявил посол.

"На нашем интернет-сайте и на страницах в социальных сетях будет размещено совместное видеопоздравление послов России в государствах Прибалтики, подготовлена виртуальная выставка фотодокументов об освобождении Прибалтики и Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, представлен документально-художественный фильм, посвященный Эстонскому стрелковому корпусу, который создан местными кинодокументалистами при поддержке посольства", - сказал он.

Внесло серьезные коррективы распространение вируса и в планы посольства по организации празднования юбилея Победы. В частности, перенесены на более поздний срок традиционный торжественный прием в посольстве, а также ряд приуроченных к знаковой дате протокольных мероприятий.

"Вместе с тем, наши сотрудники возложат 9 мая венки и цветы к памятникам и советским воинским захоронениям не только в Таллине, но во многих других городах: Тарту, Вильянди, Хаапсалу, Палдиски, Валге, Выру, а также в Ляэне-Вируском, Ида-Вируском и Йыгеваском уездах, - заявил российский посол. - На острове Сааремаа возложение будет организовано силами местной ветеранской организации. Разумеется, проведение всех этих акций пройдет в строгом соблюдении действующих в стране ограничений, без риска для здоровья наших ветеранов".