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Пандемия коронавируса нового типа

Росгвардия в ЦФО из-за пандемии увеличивает количество патрулей на майские праздники

Особое внимание уделят Московскому региону

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росгвардия из-за коронавируса увеличивает на майские праздники количество своих патрулей в Центральном регионе России, особенно это касается Москвы и области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в Центральном федеральном округе. Особое внимание будет уделено Московскому региону, где к выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, будут привлечены дополнительные патрули от подразделений столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии", - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве отметили, что увеличивается количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции.

"Главным образом, внимание правоохранителей будет ориентировано на лесопарковые зоны, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер. В ходе профилактических акций росгвардейцы будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции, а также проверять пропуска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение нерабочих дней росгвардейцы, находящиеся на маршрутах патрулирования, проводят разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения профилактических мер.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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