Росгвардия в ЦФО из-за пандемии увеличивает количество патрулей на майские праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росгвардия из-за коронавируса увеличивает на майские праздники количество своих патрулей в Центральном регионе России, особенно это касается Москвы и области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в Центральном федеральном округе. Особое внимание будет уделено Московскому региону, где к выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, будут привлечены дополнительные патрули от подразделений столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии", - говорится в сообщении.