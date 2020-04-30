Росгвардия в ЦФО из-за пандемии увеличивает количество патрулей на майские праздники

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Росгвардия из-за коронавируса увеличивает на майские праздники количество своих патрулей в Центральном регионе России, особенно это касается Москвы и области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
"В период майских праздников для профилактической работы с гражданами будет увеличено количество патрулей Росгвардии в Центральном федеральном округе. Особое внимание будет уделено Московскому региону, где к выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, будут привлечены дополнительные патрули от подразделений столичного главка и соединения Центрального округа Росгвардии", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что увеличивается количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОН, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции.
"Главным образом, внимание правоохранителей будет ориентировано на лесопарковые зоны, где наиболее вероятны нарушения введенных режимно-ограничительных мер. В ходе профилактических акций росгвардейцы будут выяснять у граждан причину нарушения режима самоизоляции, а также проверять пропуска", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение нерабочих дней росгвардейцы, находящиеся на маршрутах патрулирования, проводят разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения профилактических мер.