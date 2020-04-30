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75-летие Победы

Роскартография выпустила к 75-летию Победы атлас сражений в Великой Отечественной войне

Атлас впервые даст возможность не только увидеть на картах непосредственно ход боевых действий, но и расскажет о многочисленных памятниках и мемориалах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Роскартография к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне подготовила и выпустила военно-исторический атлас сражений 1941-1945 годов и специализированный историко-туристический атлас "Дорогами воинской славы 1941-1945". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Оба эти издания помогут читателю проследить славный путь, пройденный Красной армией от наших оборонительных рубежей до освобождения европейских городов и взятия Берлина", - сказали в пресс-службе.

Атлас сражений разработан специалистами Роскартографии при участии Российского военно-исторического общества и Русского географического общества и может выступать как пособие в учебных заведениях различного уровня.

Издание "Дорогами воинской славы" создано в сотрудничестве с белорусскими картографами. "Атлас впервые даст возможность не только увидеть на картах непосредственно ход боевых действий, но и расскажет о многочисленных памятниках и мемориалах, которые остаются сегодня главными свидетелями прошедшей войны", - отметили в российском ведомстве.

В этом атласе также показаны современные географические карты западной части европейской России и Белоруссии, на которых отображены мемориалы, памятники и музеи, посвященные защитникам Родины.

"Дорогами воинской славы" выпущено в классическом и подарочном вариантах. Второй вариант - в настоящем офицерском кожаном планшете. "Издание направленно на развитие историко-культурного сотрудничества Белоруссии и России, укрепление дружбы, взаимопомощи и взаимодействия молодого поколения Союзного государства, привлечения широкого внимания к военно-историческим объектам, для развития туризма, исторической памяти и гражданско-патриотического воспитания молодежи", - подчеркнули в Роскартографии.

Теги
БелоруссияРоссия75-летие Победы
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