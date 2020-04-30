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Пандемия коронавируса нового типа
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Председатель правительства заявил, что "планирует находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, - сказал глава кабмина во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным. - В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей".

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Мишустин пояснил, что "это необходимо сделать, чтобы обезопасить коллег".

"Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту.

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни. "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам. В качестве временно исполняющего обязанности предлагаю кандидатуру [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича Белоусова", - сказал премьер. 

Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления. "Я хочу вам пожелать выздоровления как можно быстрее, поправляйтесь", - сказал Путин, обращаясь к премьеру по видеосвязи. Обращение было показано в эфире телеканала "Россия-24"

Глава государства отметил, что такое может произойти с каждым, и он всегда об этом говорит. "Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, коллеги из администрации президента, безусловно, находитесь в зоне особого риска, потому что как бы не ограничивать себя в контактах при выработке и принятии решений, все равно без прямого общения с людьми, с коллегами не обойтись", - добавил Путин. 

Российский лидер выразил надежду, что премьер-министр будет оставаться в такой же хорошей рабочей форме и будет принимать самое активное участие в выработке решений по поддержке граждан, экономики в целом и отдельных пострадавших отраслей. "Хочу вам сказать: без вашего мнения, без вашего участия эти окончательные решения не будут приниматься", - заключил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичПандемия коронавируса нового типа
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