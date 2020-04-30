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Пандемия коронавируса нового типа

ЦИК и региональные избиркомы собрали более 7,5 млн рублей для участников акции "Мы вместе"

К акции добровольно присоединились все члены ЦИК, руководители управлений аппарата комиссии и избиркомы всех субъектов страны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России и региональные избиркомы собрали более 7,5 млн рублей для волонтеров, которые принимают участие в общероссийской акции "Мы вместе" по оказанию поддержки медработникам и нуждающимся людям в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте ЦИК в четверг.

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"На сегодняшний день общая сумма пожертвований, собранных избирательными комиссиями по всей России, составляет более 7,5 млн рублей. Из них сумма благотворительного вклада 15 членов Центризбиркома составила 1,75 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к акции добровольно присоединились все члены ЦИК, руководители управлений аппарата комиссии и избиркомы всех субъектов РФ. "Эти средства направлены на адресную помощь, которую оказывают волонтеры, в первую очередь волонтеры-медики, всем остро нуждающимся, попавшим в сложные обстоятельства из-за распространения коронавируса", - подчеркнули в комиссии.

В свою очередь председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила всех работников избиркомов, кто поддержал эту инициативу.

"Пусть это будет нашим скромным вкладом в объединение россиян вокруг добрых дел. Милосердие, благородство, неравнодушие, отзывчивость и взаимопомощь всегда ярко проявлялись у нашего народа в трудные времена. И сейчас самое главное для всех нас - внимательное, бережное отношение друг к другу, несмотря на все различия, которые между нами есть. Мы - единый народ, и очень хочется, чтобы и сейчас мы достойно, ответственно, с уважением, вниманием и добротой друг к другу вышли из этой сложной ситуации", - заключила Памфилова.

Акция "Мы вместе" стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и ряд волонтерских организаций. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаПандемия коронавируса нового типа
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