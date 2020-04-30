ТЦ в Москве и ВДНХ рассматривают как площадку для временных инфекционных госпиталей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московские торговые центры, спорткомплексы и ВДНХ планируют использовать как площадку для временных стационаров для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24" .

Ранее мэр заявил, что временные госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях для лечения зараженных новой коронавирусной инфекцией в Москве, будут вмещать 10 тыс. коек.

"Мы определили, что в больших открытых центрах, в спортивных комплексах, на ВДНХ, в торговых центрах мы отбираем помещения для того, чтобы там развернуть временные госпитали", - сказал он.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранее, что пациентов на долечивание будут размещать во временные медицинские госпитали, строящиеся при основных клинических учреждениях. По словам заммэра Анастасии Раковой, объем коечного фонда для борьбы с коронавирусом в столице увеличат с 20 тыс. до 28 тыс. в ближайшие дни.