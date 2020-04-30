Более 2 770 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 770 заразившихся коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ в период с марта по 30 апреля. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России в четверг.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 30 апреля установлено 1 068 военнослужащих с положительными результатами", - отмечается в документе.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1 140 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 283 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 285 гражданских сотрудников.

Среди военнослужащих два человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания.

По состоянию на 29 апреля в армии и военных учебных заведениях РФ было выявлено 2 675 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Лечение

В настоящее время 342 заболевших в вооруженных силах проходят лечение в госпиталях Минобороны, 250 человек - в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях - 10 человек. Еще 466 человек изолированы на дому, вылечились 109 человек.

Из числа военнослужащих, курсантов и слушателей вузов Минобороны в госпиталях военного ведомства лечатся 413 человек, в изоляторах по месту службы - 600 человек, в гражданских медучреждениях - 13 человек, в изоляции на дому - 114 человек, выздоровели - два человека. Их состояние нормальное, заболевание протекает без симптомов.

В довузовских учебных заведениях Минобороны из числа преподавателей и воспитанников 26 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 10 человек лечатся в гражданских медучреждениях. 247 человек находятся на изоляции в домах отдыха Минобороны России. Их болезнь протекает без симптомов, состояние здоровья оценивается как нормальное. Один человек вылечился.

Из числа гражданских служащих 30 проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 32 человека, изолированы на дому - 210 человек. На изоляции в домах отдыха ведомства находятся 13 человек. За весь период выздоровели 10 человек.