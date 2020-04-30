{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Более 2 770 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ

Два военнослужащих находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 770 заразившихся коронавирусом выявлено в Вооруженных силах и военных учебных заведениях РФ в период с марта по 30 апреля. Такие данные приводятся в бюллетене Минобороны России в четверг.

"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 30 апреля установлено 1 068 военнослужащих с положительными результатами", - отмечается в документе.

Кроме того, в военных вузах выявлено 1 140 заразившихся военнослужащих, курсантов и слушателей, в довузовских учебных заведениях тест на коронавирус дал положительный результат у 283 преподавателей и воспитанников. В вооруженных силах также заразились вирусом 285 гражданских сотрудников.

Среди военнослужащих два человека находятся в тяжелом состоянии, в том числе один человек на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в состоянии средней тяжести - 11 человек, остальные - без симптомов заболевания.

По состоянию на 29 апреля в армии и военных учебных заведениях РФ было выявлено 2 675 заразившихся коронавирусной инфекцией.

Лечение

В настоящее время 342 заболевших в вооруженных силах проходят лечение в госпиталях Минобороны, 250 человек - в изоляторах по месту службы, в гражданских медучреждениях - 10 человек. Еще 466 человек изолированы на дому, вылечились 109 человек.

Из числа военнослужащих, курсантов и слушателей вузов Минобороны в госпиталях военного ведомства лечатся 413 человек, в изоляторах по месту службы - 600 человек, в гражданских медучреждениях - 13 человек, в изоляции на дому - 114 человек, выздоровели - два человека. Их состояние нормальное, заболевание протекает без симптомов.

В довузовских учебных заведениях Минобороны из числа преподавателей и воспитанников 26 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны России, 10 человек лечатся в гражданских медучреждениях. 247 человек находятся на изоляции в домах отдыха Минобороны России. Их болезнь протекает без симптомов, состояние здоровья оценивается как нормальное. Один человек вылечился.

Из числа гражданских служащих 30 проходят лечение в госпиталях Минобороны, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения - 32 человека, изолированы на дому - 210 человек. На изоляции в домах отдыха ведомства находятся 13 человек. За весь период выздоровели 10 человек.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Мишустин будет находиться в одном из медучреждений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС