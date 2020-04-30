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Пандемия коронавируса нового типа

Врачи из Москвы провели для медиков Ингушетии курс по лечению пациентов с коронавирусом

В частности, обучающий курс прошли реаниматологи

МАГАС, 30 апреля. /ТАСС/. Врачи из Москвы, которые прибыли в Ингушетию для оказания консультативной и методической помощи пациентам и врачам региона, провели обучающий курс для реаниматологов больниц республики, в которых проходят лечение пациенты с коронавирусом. Об этом журналистам сообщил замруководителя "Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний" (ФГБУ "НМИЦ ФПИ") Минздрава России Владимир Тестов, который прибыл в Ингушетию в группе медиков из Москвы.

"Мной и моими коллегами - врачом пульмонологом-инфекционистом Александром Дмитриевым и врачом анестезиологом-реаниматологом из клиники хирургии им. Вишневского Гульнарой Изудиновой - был проведен обучающий курс для медицинского персонала больниц республики, в том числе для реаниматологов, которые работают с самыми тяжелыми больными. Потому что есть медицинские нюансы, которые могут быть не очень понятны людям, которые сильно не сталкивались с этим заболеванием", - сказал Тестов.

По его словам, больницы региона обеспечены достаточным количеством аппаратов ИВЛ и в скором времени будут дооснащены этим оборудованием. Также специалисты осмотрели всех тяжелых пациентов с коронавирусом.

"Мы имеем дело со смертельным заболеванием, последний рубеж, который может помочь тяжелому пациенту, это реанимационная помощь, аппарат ИВЛ, обеспеченность кислородом и специалистами-реаниматологами. Ни один пациент [в республике] не погиб из-за того, что ему вовремя не была оказана реанимационная помощь. Это очень неплохой результат, и я могу сказать... вы, наверно, из субъектов РФ готовы достаточно хорошо, даже если брать все 85 российских регионов", - сказал Тестов медикам республики.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по региону сообщали ТАСС, что Ингушетия на данный момент находится на пике по числу зараженных коронавирусом. Также в ведомстве прогнозируют спад заболеваемости в регионе через 1,5-2 недели.

По данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 43 новых случая заражения коронавирусом, всего в республике 722 инфицированных, из которых 314 человек госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находится 61 человек, из них 20 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 22 человека, выздоровели всего 129 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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