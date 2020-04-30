{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ненецкого автономного округа ввели карантин на пяти нефтяных месторождениях

В частности, ограничен выезд граждан за пределы и въезд на территорию месторождений

ТАСС, 30 апреля. Карантин введен на пяти нефтяных месторождениях Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила пресс-служба администрации региона в четверг.

Ранее на установке подготовки нефти "Варандейское", принадлежащей компании "Лукойл", был выявлен очаг заражения новым коронавирусом. Сейчас на площадке находятся 25 заразившихся. Заболевание у них проходит в легкой форме.

"С 29 апреля до особого распоряжения в границах лицензионных участков Варандейского, Тобойского, Торавейского, Мядсейского и Перевозного нефтяных месторождений введены ограничительные мероприятия. В частности, ограничен выезд граждан за пределы и въезд на территорию месторождений, за исключением передвижения в целях обеспечения непрерывности производства и при условии наличия средств индивидуальной защиты. Также выезд граждан за пределы территории месторождений будет разрешен при условии получения ими повторного отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Находящиеся на территории месторождений обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров и при проявлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью. На период действия ограничений на территории месторождений закрыто транспортное сообщение. Исключение составляют только перевозка продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, перевозка воды, твердых коммунальных отходов, медицинских изделий, лекарственных препаратов, оборудования и персонала. Для блокировки въездов и выездов с территорий месторождений будут созданы контрольно-пропускные пункты и установлены заслоны.

В целях профилактики на месторождениях введен масочный режим, медицинское наблюдение с обязательной термометрией, развертывается полевая медицинская организация для локализации очага коронавирусной инфекции в случае его возникновения и обсерватор для граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По данным на 30 апреля, в НАО зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом, в том числе один выздоровевший пациент.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В РВИО рассказали, что водрузить Знамя Победы над Рейхстагом мечтал каждый красноармеец
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС