Власти Ненецкого автономного округа ввели карантин на пяти нефтяных месторождениях

ТАСС, 30 апреля. Карантин введен на пяти нефтяных месторождениях Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила пресс-служба администрации региона в четверг.

Ранее на установке подготовки нефти "Варандейское", принадлежащей компании "Лукойл", был выявлен очаг заражения новым коронавирусом. Сейчас на площадке находятся 25 заразившихся. Заболевание у них проходит в легкой форме.

"С 29 апреля до особого распоряжения в границах лицензионных участков Варандейского, Тобойского, Торавейского, Мядсейского и Перевозного нефтяных месторождений введены ограничительные мероприятия. В частности, ограничен выезд граждан за пределы и въезд на территорию месторождений, за исключением передвижения в целях обеспечения непрерывности производства и при условии наличия средств индивидуальной защиты. Также выезд граждан за пределы территории месторождений будет разрешен при условии получения ими повторного отрицательного результата на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Находящиеся на территории месторождений обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров и при проявлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью. На период действия ограничений на территории месторождений закрыто транспортное сообщение. Исключение составляют только перевозка продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости, перевозка воды, твердых коммунальных отходов, медицинских изделий, лекарственных препаратов, оборудования и персонала. Для блокировки въездов и выездов с территорий месторождений будут созданы контрольно-пропускные пункты и установлены заслоны.

В целях профилактики на месторождениях введен масочный режим, медицинское наблюдение с обязательной термометрией, развертывается полевая медицинская организация для локализации очага коронавирусной инфекции в случае его возникновения и обсерватор для граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

По данным на 30 апреля, в НАО зарегистрировано 34 случая заражения коронавирусом, в том числе один выздоровевший пациент.