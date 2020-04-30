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Пандемия коронавируса нового типа

Собянин: решение о снятии режима самоизоляции может быть принято после майских праздников

По словам мэра столицы, после праздников будут подведены итоги, изучена динамика

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников при позитивной динамике по ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сам критерий понятен: заболеваемость не должна расти, она должна снижаться, а система здравоохранения должна иметь запас прочности, чтобы справиться с этими вызовами. Надеюсь, после [майских] праздников мы подведем итоги, посмотрим динамику, примем те решения, которые необходимы. Если мы увидим позитивную динамику, возможности снятия каких-то ограничений, конечно, мы это сделаем. Если нет, значит, нет: ... это зависит от всех нас, нашего поведения и четкого выполнения предписаний, которые даны", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Мэр также призвал горожан не заниматься самолечением коронавирусной инфекции. "Я прошу всех не заниматься самолечением, потому что у нас 2/3 смертей сегодня - это люди, которые занимались самолечением, довели себя до тяжелейшего состояния и потом попали в реанимацию",- сказал он.

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Собянин отметил, что при первых же симптомах заболевания не нужно бояться, а нужно сразу же звонить в поликлинику. "Если у вас тяжелое состояние, к вам приедет врач, сделает "мазок" - протестирует вас на предмет коронавируса, а если вы болеете и у вас есть клиническая картина, которая показывает, что вы больны коронавирусом, то вам выпишут лекарства", - сказал мэр.

В этой связи он особо подчеркнул тот факт, что город взял на себя оплату всех необходимых для лечения медикаментов. "Не важно, лежите вы в госпитале или находитесь на амбулаторном лечении, мы 100% оплачиваем это лечение",- заметил Собянин. 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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